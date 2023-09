Dopo la prima ritorsione, l’amministratore delegato di Ryanair torna a minacciare: non basta pertanto la decisione di ridurre del 10% i voli da e per la Sardegna, “faremo lo stesso quest’inverno per la Sicilia”, assicura Michael O’ Leary, che si dice pronto a tagliare “un 10% di voli domestici dalla Sicilia” spostandoli “su rotte internazionali“. L’ad della compagnia aerea low cost torna così a criticare quello che definisce un “decreto stupido e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe” e basato “su dati spazzatura” e “consigli falsi e inaccurati di Enac“. Il riferimento è alla norma sul caro-voli presente nel decreto omnibus approvato dal Consiglio dei ministri nell’ultima seduta prima della pausa estiva.

Dichiarazioni arrivate nel corso di una conferenza stampa a Milano per la presentazione dell’offerta invernale della compagnia irlandese dove Ryanair ha annunciato 2 nuovi aeromobili e 10 nuove rotte estere da Milano e Bergamo. Nuovi voli previsti da Ryanair da Orio al Serio e Malpensa che “saranno solo internazionali” mentre l’offerta domestica “risentirà dello stupido decreto tariffe del governo”. “Questo decreto illegale – ha aggiunto Michael O’Leary – danneggerà il traffico nazionale italiano poiché incoraggerà le compagnie aeree, come Ryanair, a ridurre i voli/capacità sulle rotte nazionali (che sono soggette al decreto) e a trasferire voli/capacità su rotte internazionali da/per Milano e Roma dove è ancora possibile fissare i prezzi liberamente. Questo decreto porterà solo meno voli e tariffe più alte per Sardegna e Sicilia”, ha assicurato.

In realtà, come spiegato dal fattoquotidiano.it, la norma non rappresenta di certo una “rivoluzione” contro il caro-prezzi. Proprio perché le novità riguardano solo Sicilia e Sardegna, solamente in alcune situazioni particolari e, comunque, i prezzi potranno addirittura anche triplicare. “È solo fumo negli occhi dei cittadini”, aveva spiegato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori che ha definito la norma “inconsistente, tardiva e fuorviante per chi pensa veramente che si stia mettendo mano al caro vacanze”. Non solo, rischia anche di trasformarsi in “un incentivo ad aumentare i prezzi“.

Le compagnie avevano subito espresso il timore che il decreto potesse “costituire un precedente e portare a un effetto domino”, per questo si erano rivolte alla Commissione Ue. Per cercare di rasserenare gli animi il ministro delle Imprese Adolfo Urso aveva iniziato ad incontrare i rappresentanti dei vettori, ma pare senza risultato. Almeno a giudicare dalle mosse del vertice di Ryanair.