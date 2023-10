Flavia Vento è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In e durante l’intervista condotta da Mara Venier ha raccontato nei dettagli la (presunta) apparizione della Madonna avuta lo scorso 3 ottobre nel Parco del Roma Golf Club. Neanche a dirlo, le sue parole hanno aperto il dibattito, provocando ilarità in studio e una miriade di commenti sui social. Ma andiamo con ordine.

Flavia Vento aveva già rivelato dell’apparizione in un post su X e ora ha raccontato tutti i dettagli. L’apparizione è avvenuta, a suo dire, alle 7.30 di mattina, al Parco di Roma Golf Club: in quella circostanza la Vergine Maria le avrebbe detto che c’è bisogno di preghiera e che Gesù tornerà a breve sulla terra. “Io ogni mattina vado a camminare in un parco da golf, in cui c’è una sorgente. Ho sempre sentito che in quel luogo c’è qualcosa che mi ricollega con la natura. Il 3 ottobre alle 7.30, proprio dove c’è la cascata, ho sentito un profumo di rose molto intenso. Ad un certo punto, nell’acqua, ho visto una luce fortissima. Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, con dodici stelle che brillavano sopra il capo. Mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’, in italiano. È un messaggio che ha voluto dare a me, ha esordito l’ex showgirl.

Subito in studio si è creata un’atmosfera tragicomica: “Ti ha detto così, in italiano?”, le ha chiesto Mara Venier. E Simona Izzo ha incalzato: “Ma avevi pranzato, avevi fatto colazione?”. Flavia Vento ha risposto con fermezza, ribadendo che la Madonna le ha trasmesso un messaggio importante: “Lei è un messaggio che Dio ha voluto dare a me”.

Quindi ha spiegato che non era la prima volta che le capitava un tale “incontro”: “Il 15 agosto ho fatto un video, sempre dove mi è apparsa la Madonna, un circolo solare mi seguiva”. Subito il video è stato mandato in onda durante la trasmissione e, secondo gli altri ospiti in studio, sembrava trattarsi solo di un riflesso. “Sono cose che sono successe anche a Lourdes e a Medjugorje – ha sottolineato -. Io anni fa ho avuto esperienze simili di cui non ho mai parlato e se dovesse ricapitare non ne riparlerò. Soltanto questa volta invece ho deciso di raccontarlo, è un messaggio di preghiera e umanità di cui abbiamo bisogno in questo momento ricco di tragedie. C’è chi ci crede, chi no. Il mondo è vario. Io ero atea, sono diventata credente 15 anni fa. È stato un percorso molto profondo. Ora vado in Chiesa ogni domenica e sono casta da 10 anni. È una mia scelta”.

Ma non è tutto. Il dibattito si è poi spostato sugli extraterrestri, con Flavia Vento che ha menzionato le indagini statunitensi sui resti alieni: “Sapete che di recente lo Stato americano ha fatto delle indagini perché sono stati trovati resti alieni?” E Mara Venier: “Sì, però la Madonna che ti parla… è una cosa diversa“. “Sì è un evento bellissimo. C’è chi mi crede e chi no, è un messaggio che mi ha voluto dare la Madonna, un messaggio di amore e pace”. A questo punto è intervenuta anche Alba Parietti: “Perché la Madonna ha scelto proprio te per apparire?”, le ha chiesto. La risposta dell’ex showgirl è stata inaspettata: ha dichiarato di essere casta da dieci anni, paventando che possa essere questo il motivo. Fine del blocco e pubblicità.