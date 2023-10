“Stiamo parlando del comportamento di un singolo magistrato. Il singolo magistrato ritiene che non ci sia nulla di male a stare vicino a chi grida ‘polizia assassina’. Salvini ritiene che questo comporti le dimissioni. Non tocca a me dire nulla, ma sicuramente non si può gridare allo scandalo“. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa alla kermesse ‘Italia, le radici della bellezza’, organizzata da Fratelli d’Italia a Brucoli, in provincia di Siracusa, sul caso della giudice Iolanda Apostolico. “Ho visto un parlamentare che ha detto ‘il problema è chi ha dato il filmato a Salvini’. È come la storia del dito e della luna. Il problema non è chi ha dato il filmato ma valutare l’opportunità di quel comportamento”.

Video Youtube/Fratelli d’Italia