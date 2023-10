Il ministero della Salute guidato da Orazio Schillaci si costituirà in giudizio contro la decisione del Tar che ha dato via libera alla vendita di prodotti derivati dalla cannabis. La pronuncia dei giudici amministrativi del Lazio è stata depositata lo scorso 4 ottobre e sospende in via cautelare il decreto emanato dallo stesso ministero il 7 agosto scorso in cui di dispone l’inserimento nella tabella dei medicinali dei prodotti a base di cannabidiolo per uso orale, vietandone la vendita. Il ministero “ritiene che le ragioni poste a base del ricorso siano prive di fondamento. In ogni caso il decreto monocratico del Tar non affronta il merito della questione, che sarà esaminato nella prossima udienza davanti al Collegio”. La camera di consiglio per la decisione finale è fissata per il prossimo 24 ottobre.