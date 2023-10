Chi ben inizia è a metà dell’opera. Non possiamo dire lo stesso di Antonella Elia che, nella prima puntata di Citofonare Rai 2, ha debuttato con una gaffe clamorosa. La showgirl, inviata “speciale” del nuovo programma di Simona Ventura e Paola Perego insieme al fidanzato Pietro Delle Piane, nella prima puntata di domenica 1 ottobre era a Vieste.

Tutto stava andando per il meglio, con il racconto della bellissima leggenda d’amore legata alla cittadina in provincia di Foggia, paese di casette bianche con le finestre adornate di basilico, con scorci che tagliano in due l’azzurro del cielo e del mare.

Tutto ammaliante, fino a quando Antonella non ha intervistato una signora 90enne di nome Mia, chiedendole: “Signora bella, mi dica la verità, la passione tra lei e suo marito è sempre vivissima come all’inizio?” “È sempre stata vivissima e bella e siamo sempre stati tanto contenti”, la risposta della signora, con una chiara allusione al fatto che fosse oramai vedova. Pietro Delle Piane, intuendo il potenziale scivolone, ha provato a fermare la compagna, perché non andasse oltre. Ma Antonella Elia ha tirato dritto, incappando nella gaffe: “Però?“, ha incalzato. L’intervistata, allora, ha detto chiaramente quello che tutti avevano ormai compreso, ma che avrebbero preferito non sentire: “Mio marito è morto“. A dado tratto, Antonella ha ammesso sconsolata: “Che disastro. Mi dispiace, una tragedia, io non so come uscirne“.

A smorzare la situazione è intervenuto proprio Pietro, facendo una finta proposta di matrimonio alla compagna, donandole come fede nuziale uno spicchio d’aglio con il quale “preparargli una bella bruschetta”.