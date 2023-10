Il Municipio 6 di Milano ha voluto ricordare la strage di Lampedusa del 3 Ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone, con un’installazione in Darsena. Nelle immagini, l’opera – mani e braccia di migranti di ogni età che affiorano dall’acqua vicino a una barca rovesciata come a chiedere aiuto – vista dall’acqua grazie al supporto di un’imbarcazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI).