Dopo la serie di incidenti che hanno provocato vittime tra pedoni e ciclisti, a Milano lunedì 2 ottobre è scattato l’obbligo, per bus e camion, di installare i sensori sugli angoli ciechi dei mezzi. Tuttavia è sufficiente averli ordinati per poter circolare fino a dicembre del 2024. Nel video, la prova in bicicletta dell’agenzia di stampa Local Team.