Il gatto di Nino Frassica non si trova. La scomparsa del felino risale allo scorso 27 settembre: durante le riprese di Don Matteo 14, a Spoleto, se ne sono perse le tracce. Ad annunciarlo lo stesso attore sul suo profilo Instagram ma non solo: la moglie, Barbara Exignotis, già in un primo momento si era mostrata molto preoccupata: “Hiro è il più piccolo dei nostri tre gatti, non conosce la città: appena abbiamo visto che non era più in casa, abbiamo subito avviato le ricerche – ha detto Barbara – ma finora non abbiamo riscontri. Siamo molto affezionati ai nostri gatti, ora speriamo di ritrovarlo anche attraverso il microchip“. Oggi Exignotis torna a parlare del micio: “Ormai sono passati 4 giorni e grazie a Bull il cane molecolare dei nasi volanti sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso. Tutto questo non sarebbe successo se la vicina dirimpettaia al nostro terrazzo non avesse buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro. A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni”. Frassica ha offerto una ricompensa di 5 mila euro a chiunque riportetà il micio.

