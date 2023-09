Il discorso di addio pronunciato dal generale Mark Milley, la più alta carica dell’esercito degli Stati Uniti, è una stoccata a Donald Trump, che solo pochi giorni fa aveva ventilato per lui la pena di morte, accusandolo di tradimento e collusione con la Cina. Milley in uno dei passaggi più condivisi del suo discorso ha detto: “Non facciamo un giuramento a un Paese. Non giuriamo a una tribù. Non giuriamo a una religione. Non giuriamo a un re, a una regina, a un tiranno o a un dittatore. E non giuriamo a un aspirante dittatore. Non giuriamo a un individuo. Facciamo un giuramento alla Costituzione e all’idea che è l’America, e siamo disposti a morire per proteggerla”.