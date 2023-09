“Sorridente” al volante, con l’auto lanciata al di sopra dei limiti di velocità. Chi è il protagonista di questa storia? Un cane. Siamo in Slovacchia, località Šterusy, e i poliziotti che si sono ritrovati davanti alla foto di un’auto responsabile di una violazione del codice della strada sono rimasti, c’è da crederci, ammutoliti: a guidare pare sia effettivamente un cane. Per altro, abbastanza soddisfatto della sua “prodezza”. Della faccenda hanno parlato le più importanti testate internazionali, dalla Bbc alla Abc e sulla pagina Facebook ‘Policia Slovenskej Republiky‘ la Polizia ha condiviso lo scatto: “Gli agenti non credevano ai loro occhi”. Così, nel giorno in cui il Paese va alle urne, il ‘caso’ è quello del cane che guida. Ma cosa è successo davvero? Il proprietario dell’auto ha dichiarato che il suo amico a quattro zampre è saltato sul suo sedile all’improvviso (sequenza che però non è stata immortalata). L’auto è stata multata per “violazioni del codice della strada”. Con l’occasione la Polizia ha invitato gli automobilisti a garantire la sicurezza dei loro animali e delle persone durante i viaggi. Perché “anche un piccolo animale può mettere in pericolo la vita durante la guida”.