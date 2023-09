Il carro funebre che ha trasportato la salma di Matteo Messina Denaro dall’ospedale dell’Aquila dove è morto lo scorso 25 settembre, fino al cimitero di Castelvetrano dove è stato tumulato ha viaggiato senza copertura assicurativa, in quanto la polizza era scaduta. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il veicolo Mercedes è partito dall’obitorio dell’ospedale alle 19.30 di martedì sera, scortato dalla polizia, ha raggiunto il comune siciliano nella mattinata del giorno successivo verso le 8.15.

La mancanza di assicurazione è emersa dopo un controllo effettuato sulla targa del mezzo al momento dell’arrivo del feretro a Castelvetrano. L’agenzia proprietaria del mezzo ha fatto sapere che si è trattato di una mera svista e ha provveduto a metterlo in regola il 28 settembre, due giorni dopo l’arrivo in Sicilia. Non è la prima volta che un carro funebre viaggia privo di assicurazione. Esattamente un mese fa, ne è stato fermato uno sulla statale 640, cosiddetta Strada degli Scrittori, mentre era in direzione camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per recuperare con l’assicurazione scaduta da qualche mese.