Khaby Lame è l’italiano dei record (social). Dopo aver superato i follower di Chiara Ferragni nel 2021, il ragazzo originario del Senegal non ha intenzione di fermarsi. Il TikToker può permettersi di chiedere fino a 750mila dollari per un post sponsorizzato. Punto di forza del successo è stata soprattutto l’universalità della sua comunicazione gestuale. E recentemente è finito nella copertina della prestigiosa rivista americana Forbes, che gli ha dedicato un posto d’onore nella classifica dei 50 Top Creator. Denominato con l’appellativo di “moderno Charlie Chaplin“, il percorso professionale di Khaby si è spostato in televisione dove è uno dei quattro giudici di Italia’s Got Talent, dimostrazione di come le emittenti satellitari stiano, sempre di più, aprendo le porte al mondo del web.

Il ragazzo ha sulle spalle un passato non comune: operaio presso una fabbrica di filtri per auto, ha avuto la lungimiranza di proporre sul web dei simpatici contenuti, facendosi sempre più strada su tra i Big del settore. “Quando ho iniziato a fare video mi hanno detto di trovarmi un vero lavoro“, ha raccontato il 23enne.

I numeri di Khaby

Vanta di 160 milioni di follower su TikTok ed 80 milioni su Instagram. Nonostante il successo, la selezione dei brand da promuovere è molto mirata: “Rifiuto la maggior parte delle richieste” con l’obiettivo di mantenere un’immagine pulita e responsabile. “Non ho mai lavorato con aziende che producono alcol o sigarette o qualsiasi altra cosa faccia male alla salute perché mi seguono tanti giovani e bambini”.