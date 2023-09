GB News sospende un giornalista e un attore per commenti sessisti in diretta tv. La complessa vicenda che ha portato alla sospensione del presentatore Dan Wootton e del suo ospite Laurence Fox inizia prima della diretta incriminata, quando alcuni giorni fa la giornalista politica Ava Evans, importante influencer su Twitter con lo pseudonimo Ava Santina, ha commentato in diretta tv la proposta del deputato conservatore Nick Fletcher di un “ministero per gli uomini”. In Gran Bretagna, infatti, quello che è il ministero delle pari opportunità assume la dicitura di Ministero per le donne e le pari opportunità. La proposta di Fletcher che si trova tra le pagine di un saggio recentemente pubblicato riguarda tutta una serie di problematiche psicologiche declinate al maschile dal fallimento lavorativo all’alto tasso di suicidi sotto i cinquant’anni. Proposta descritta con serietà da Fletcher nel suo libro, anche se vagamente provocatoria, che è stata raccolta durante un programma della BBC News dalla Evans spiegando che invece di un ministero per gli uomini servirebbe un ministero per la salute mentale dei giovani uomini. A seguire è arrivato l’intervento di Laurence Fox su Gb News per discutere i commenti della Evans.

Invece di concentrarsi sulle sue argomentazioni, però, Fox utilizzato il suo tempo per lanciare bordate sul presunto fascino di questa “piccola donna” tutto il giorno a parlare di “questioni di genere”: “Mostrami un uomo single che si rispetti a cui piacerebbe andare a letto con quella donna. Figuriamoci. Sempre che non si tratti di un incel (sorta di celibi involontari che passano la loro vita online cercando di fare sesso reputandosi per nulla attraenti ndr). “Abbiamo bisogno di donne potenti, forti e straordinarie. Non abbiamo bisogno di questa sorta di femminista 4.0. Sono patetici e imbarazzanti. Chi vorrebbe scoparsela?“. E se chiaramente la sospensione di Fox era questione di pochi secondi, la parallela sospensione di Wootton è stata un po’ più forzata. A dire il vero il conduttore si è lasciato andare ad un sorrisetto, anche se poi ha messo le mani avanti stigmatizzando rapidamente l’accaduto sostenendo che Evans è “una donna molto bella”, tanto che Fox ha aggiunto “mi spiace, è vero però”.

GB News, canale più conservatore che progressista in linea generale e non solo per la questione che ha dato scandalo, ha sospeso Dan Wootton “in seguito ai commenti fatti ieri sera sul suo programma da Laurence Fox. Ciò fa seguito alla nostra decisione di oggi di sospendere formalmente il signor Fox. Stiamo conducendo un’indagine completa”. Wootton da par suo ha insistito sul fatto che stava ridendo solo per lo shock ai commenti di Fox e si è scusato: “Dopo aver guardato il filmato, posso vedere quanto sembri inappropriata la mia reazione alle sue osservazioni totalmente inaccettabili e voglio che sia chiaro che non ero in alcun modo divertito dai commenti… Avrei dovuto intervenire immediatamente per contestare commenti misogini”. Fox ha invece cercato di coinvolgere Wootton segnalando che le sue scuse e la giustificazione per la risata non erano sincere.