“Da Villa Oleandra non me ne vado”. Arriva la smentita, anche se dopo parecchio tempo e pure un po’ scarna, di George Clooney sulla presunta vendita della sua proprietà sul Lago di Como. A gettare il sasso era stato Page Six che aveva parlato di Villa Oleandra sul mercato, poi i giornali italiani, tra cui il settimanale Oggi, avevano rilanciato con tanto di agenti immobiliari che stragiuravano come il mandato per agire fosse in mano ad una grossa agenzia di Milano. Invece niente. Clooney non se ne va dall’Italia, Amal non ama più la Provenza ma Laglio è bellissima, e via andare.

Il divo hollywoodiano cade come dal pero, un po’ come nella pubblicità della Nespresso. “La prima volta che ne ho sentito parlare (della vendita ndr) è stato quando Page Six ha pubblicato la storia. – ha spiegato Clooney attraverso il suo portavoce – Poi tutti hanno amplificato la notizia, ma non è vero”. Tutto qui? Tutto qui, almeno secondo la testata che ha raccolto la smentita, People. Nell’articolo in cui Clooney attraverso il suo portavoce dice queste tre parole viene riportato un lungo elenco di incontri straordinari e eventi privati che si sono tenuti a Villa Oleandra che, nel tempo, per la star di ER è diventato un complesso immobiliare più esteso, in quanto ha acquistato anche altre proprietà confinanti a Villa Oleandra. Parliamo non solo dell’incontro fatale con la futura moglie Amal nel 2013, ma anche del soggiorno in villa dei protagonisti di Ocean’s twelve, di Jennifer Aniston di passaggio dopo un set faticoso, e infine del matrimonio tra Emily Blunt e John Krasinski nel 2016.

Insomma, George cuore d’oro che aiuta anche la popolazione locale dopo i gravi danni post alluvione del 2021 sincerandosi di persona frane e detriti fin dove sono arrivati. Certo, la smentita è perentoria, ma l’idea è che la voce sia “sfuggita” un po’ per tastare il terreno a livello finanziario. Clooney ha acquistato nel 2002 dalla famiglia Heinz Villa Oleandra per dieci milioni di dollari (villa da 25 stanze, cinema privato e piscina), secondo il Wall Street Journal il valore odierno potrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di dollari. Valore ipotetico che va verificato effettivamente sul mercato. Verifica che, dopo uno scoop del genere, e una smentita che ci ha messo una settimana ad arrivare, sarà stata sicuramente fatta, capendo se la sparata ha avuto successo.