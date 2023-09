Perché la Gazzetta dello Sport ce l’ha con Jannik Sinner? Il quotidiano ha lanciato una vera e propria campagna contro il numero 1 del tennis italiano. La sua colpa? Aver saltato le ultime partite di Coppa Davis. Per questo ha subito a nostro parere critiche inspiegabili, sicuramente eccessive. Certo, Sinner finora ha fatto capire di tenere alla sua carriera più che a qualsiasi altra cosa, ma le sue scelte sono state condivise dalla Federazione, che sa benissimo come il suo talento sia al servizio di tutto il movimento italiano.

Anche Federer e Nadal hanno più volte rinunciato a giocare in Davis, perché nel tennis moderno – fatto di tanti tornei spesso massacranti – i periodi di riposo e allenamento sono cruciali. La Coppa Davis, poi, non ha più lo stesso prestigio del passato, ma se sarà in forma Sinner la onorerà partecipando alle finali di Malaga. Così come rappresenterà se stesso e l’Italia alle Atp Finals di Torino. È fondamentale che arrivi in forma a questi appuntamenti. È importante che la sua crescita possa continuare senza ulteriori intoppi fisici. Solo così potranno arrivare altri trionfi, che daranno lustro a tutto il tennis italiano.