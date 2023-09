Almeno 16 persone sono morte in un incendio in una miniera di carbone a Panzhou, nella provincia sudoccidentale del Guizhou, in Cina. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 8.10 di domenica 24 settembre presso la miniera di Shanzishu secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Da una prima ricostruzione sembra che la causa dell’incendio sia stata il malfunzionamento di un nastro trasportatore, che ha preso fuoco intrappolando così gli operai tra le fiamme e il fumo.

Pronto l’intervento di una squadra di soccorso, che ha estinto l’incendio ed evacuato i superstiti, tra cui alcuni feriti gravi. Gli ultimi dati disponibili di Statista indicano che in Cina sono ancora attive 118 miniere di estrazione e lavorazione del carbone, alcune in condizioni di sicurezza precarie secondo quanto lamentato dagli utenti del web della Repubblica popolare a seguito dell’incendio di Panzhou. Lo scorso aprile un altro incendio di grande portata ha interessato la Cina, questa volta a Pechino, dove ha preso fuoco un ospedale causando 20 vittime.