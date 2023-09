Fresca, dolce, morbida. Che sia fatta con latte vaccino (e quindi, chiamata fior di latte) o di bufala, è difficile che nelle cucine degli italiani manchi la mozzarella. Pilastro dell’alimentazione nostrana che ha rivoluzionato consumi e mercati, è un prodotto delicato, fragile, i cui tempi di conservazione sono ristretti. Molti, dunque, in particolare lontano dalle zone nelle quali viene prodotta, preferiscono acquistarla in busta. Ma per i consumatori, le possibilità di scelta sono davvero numerose: la concorrenza è enorme, continuo il braccio di ferro tra le aziende leader in questo campo. A stabilire una gerarchia e stilare, dunque, una classifica dei dieci migliori fior di latte che si possono trovare nel banco frigo di un supermercato, un’indagine del Gambero Rosso.

Secondo la graduatoria dell’azienda, la migliore tra le mozzarelle di latte vaccino è prodotta dall’impresa marchigiana Sabelli (con stabilimento ad Ascoli Piceno) a “marchio Fior di latte maestro Archimede”: svetta sulla concorrenza per il profilo gustativo espressivo e la compattezza della pelle e della pasta. Seconda piazza per il fior di latte della Latteria Nonno Nanni – nota per la produzione di stracchini – che si distingue per l’equilibrio e la delicatezza al palato. A completare il podio, l’azienda molisana Manzi, stando agli esperti garanzia di una mozzarella ben lavorata e di bella presenza. Alle spalle delle prime tre il fior di latte di Vallelata (brand di proprietà di Galbani), di cui sono premiati i richiami gustativi e olfattivi alla materia prima e, a pari merito al quinto posto, quelli di Granarolo e nuovamente Galbani, con uno ben valutato per la persistenza aromatica e l’aspetto lucente e compatto e l’altro per il gusto particolarmente delicato.

Avvicinandosi alla parte inferiore della classifica, ancora un ex aequo tra la mozzarella Conad e quella “di base” a marchio Sabelli, presente in molte catene in tutta Italia. Ultime posizioni per i fior di latte Vivi Verde Coop e Pettinicchio, con il primo che non ha entusiasmato per aspetto ed elasticità pur rimanendo, secondo gli autori della graduatoria, un buon prodotto, e il secondo, parte del gruppo Granarolo, di cui sono state considerate la pasta compatta e l’aroma in equilibrio tra il dolce e il sapido.

La classifica completa del Gambero Rosso: