Lingotti d’oro dal valore di 100mila dollari, un veicolo di lusso e altri 480mila dollari in contanti in gran parte nascosti tra abiti, armadi e una cassaforte. È questo il bottino sequestrato durante una perquisizione nell’abitazione di Robert Menendez, presidente della commissione esteri del Senato statunitense. Il potente senatore democratico è accusato, insieme alla moglie Nadine Arslanian, di aver intascato questi beni come tangenti: centinaia di migliaia di dollari ricevuti per aver usato il suo potere e la sua influenza al fine di favorire il governo egiziano e proteggere e arricchire tre uomini d’affari del New Jersey, lo stato rappresentato dallo stesso Menendez. Secondo i pm, la coppia avrebbe ricevuto anche dei pagamenti per il mutuo della casa. Per i due è dunque scattata l’incriminazione per corruzione in relazione ai loro rapporti con i tre imprenditori (Wael Hana, Jose Uribe e Fred Daibes). Ad annunciare la notizia è il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dopo un’indagine durata anni.

Non è la prima accusa di corruzione per Menendez. Già nel 2015 fu incriminato, nel New Jersey, perché avrebbe ricevuto tangenti – incluse vacanze di lusso – da un ricco oculista della Florida. Quel caso, però, si concluse con l’annullamento del processo, dopo che i giurati non riuscirono a raggiungere un verdetto unanime. Con le nuove accuse nei suoi confronti, Menendez è diventato ora il primo senatore in carica nella storia degli Stati Uniti a venire incriminato per due accuse penali non correlate.