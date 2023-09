“Le scelte di Bonetti e Rosato sono state ampiamente commentate sui giornali”. Con queste parole Matteo Renzi ha fatto fuori da Italia Viva l’ex presidente del partito, Ettore Rosato. Se infatti Elena Bonetti, già ministra della Famiglia, aveva ufficializzato il suo addio meno di due settimane fa, fino alla conferenza stampa di Renzi giovedì davanti alla stampa estera, Rosato non aveva ancora comunicato una decisione definitiva. Certo, la scelta di lasciare Iv era nell’aria ormai da diversi giorni, ma l’ex premier ha deciso di salutare il suo fidato collega prima che la rottura fosse formalizzata. “Ora è chiaro a tutti che Renzi caccia chi non è d’accordo con lui”, si è sfogato Rosato, come riportato da La Stampa. Chiarendo poi la sua intenzione di unirsi ad Azione di Carlo Calenda.

Renzi ieri ha presentato alcune delle “tante adesioni che arricchiscono il cammino congressuale di Iv”, ovvero Isabella De Monte, Anita Pili e Arianna Viscogliosi. Un mondo per negare una diaspora dal suo partito. “Le scelte di Bonetti e Rosato sono state ampiamente commentate sui giornali”, ha tagliato corto l’ex premier, per poi aggiungere: “Leggo di gente in fuga, di Italia viva in crisi… Se la gente in fuga vuol dire più consiglieri regionali, più parlamentari e presenze più forte sul territorio allora viva la fuga”.

Così Renzi ha dato per scontato l’addio di Rosato, che non aveva ancora formalizzato nulla. Sebbene il suo disappunto per la scelta di rompere l’alleanza proprio con Calenda fosse noto fin dalla primavera. Ma le parole dell’ex premier, che descrive Italia Viva come un partito con le “porte aperte“, sono anche la prova di un via vai tra le forze del defunto Terzo Polo e tra gli altri partitini che popolano l’autoproclamato centro. Porte girevoli che coinvolgono anche l’ala dei “delusi del Pd” e che preoccupa Forza Italia. Il partito di Tajani infatti prepara un listone aperto a Lupi e Toti per evitare la figuraccia alle Europee. Mentre le manovre di Renzi puntano a superare la famosa soglia del 4% che garantisce seggi all’Europarlamento. Una volta guadagnato il seggio europeo, Renzi saprebbe trovare il modo per riciclarsi ancora una volta. Magari, ipotizza La Stampa, diventando presidente del Consiglio europeo in staffetta con Emmanuel Macron.