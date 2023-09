Italia Viva fa campagna acquisti e nei ranghi renziani arrivano due nuove figure, in uscita da Azione e dal Pd. Si tratta della deputata Isabella De Monte, che ha lasciato il partito di Carlo Calenda per abbracciare Matteo Renzi e dell’ex vicepresidente vicaria del Senato Rosa Maria Di Giorgi del Pd. Italia Viva quindi rimpicciolisce la truppa calendiana alla Camera e allo stesso tempo strappa ai dem l’ex parlamentare il cui nome era addirittura circolato come papabile candidata sindaca a Firenze nella prossima tornata elettorale.

L’arrivo di De Monte è stato salutato dalla coordinatrice nazionale di Iv Raffaella Paita: “Il suo contributo nella costruzione della casa dei riformisti sarà essenziale, così come lo saranno le sue capacità politiche e la sua preparazione e competenza nel lavoro parlamentare”. Di Giorgi invece era una potenziale candidata sindaca a Firenze, dove aveva già chiesto le primarie per la scelta del prossimo dem che dovrà tentare la scalata a Palazzo Vecchio.

Ora invece l’ex assessora di Renzi ed ex parlamentare, nonché vicepresidente vicaria del Senato, torna all’ovile: “Una scelta sofferta, ma convinta”, ha detto. “Esco da un partito dove vedo affermarsi giorno dopo giorno la tendenza a superare l’esperienza del Pd, di cui sono stata fondatrice, per tornare al passato Ds – ha detto Di Giorgi motivando il suo addio – Un partito in cui si fatica ad affrontare il confronto con il centro dell’asse politico a favore di uno spostamento a sinistra e verso il Movimento 5 Stelle”. Motivi per cui, ha aggiunto, sono “troppe e troppo profonde oramai le distanze che separano il mio modo di pensare dalla linea politica portata avanti dall’attuale gruppo dirigente nazionale”.