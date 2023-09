L’umanità cesserà di esistere nel 2027 e solo un uomo resterà vivo: Javier. No, non è una puntata della serie Black Mirror. Javier è il nome di un influencer di TikTok, @unicosobreviviente, in spagnolo “unico sopravvissuto”. Indovinate per cosa è diventato famoso “il nostro”? Esatto, per le sue discutibili profezie. Sostiene che nel 2027 nessuno di noi sarà vivo, tranne lui, un po’ come Will Smith nella scena più iconica del film “Io sono leggenda”. Come lo sa? Si dice convinto di essere un viaggiatore nel tempo e nello spazio e posta quelle che lui definisce “testimonianze” su TikTok. Molti utenti si dimostrano però scettici e come dar loro torto?

Le persone non si capacitano di come sia possibile che Javier possa riuscire a far uscire video in cui, per esempio, inquadra l’orologio per far vedere che sono le 20:09, per poi filmare una città deserta. In tanti hanno fatto notare che qualcosa non torna: “Sei l’unico sopravvissuto, ma ci sono luci accese negli altri appartamenti?“, scrive qualcuno. Tra gli altri ‘capolavori dell’illusionismo’ (o del montaggio) anche il museo della Scienza di Valencia senza visitatori e la torre di Pisa deserta.