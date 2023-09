Stanno facendo discutere e non poco le notizie circolate su Neymar Jr. L’attaccante ex Barcellona, infatti, è stato pizzicato da alcuni paparazzi mentre baciava due ragazze ad una festa, il tutto a pochi giorni dalla nascita della figlia. Neymar non è nuovo a questo tipo di scandali: recentemente è stato perdonato dalla compagna – Bruna Biancardi – proprio per averla tradita, con tanto di scuse pubbliche da parte del calciatore.

Biancardi, che tra pochi giorni sarà mamma di una femminuccia, è rimasta scottata dall’atteggiamento del compagno nonostante Em Off sostenga che i due abbiano da tempo una relazione aperta. La richiesta della modella è che Neymar mantenga discrezione, condizione che non sembra essere rispettata.

Chi è Bruna Biancardi

Ha 29 anni ed è una modella, influencer e imprenditrice brasiliana. È proprietaria di un negozio di abbigliamento e responsabile marketing di un’azienda che produce costumi da bagno. Ha conosciuto Neymar due anni fa ad una festa a Rio de Janeiro. E le feste spesso hanno creato problemi al talento brasiliano, che si assentava spesso agli allenamenti – in maglia PSG – per volare in Brasile e partecipare ai party esclusivi.

Cosa ha scritto Biancardi sui social

“Buon pomeriggio, sono consapevole di quello che è successo e ancora una volta sono delusa. Ma nella fase finale della mia gravidanza, la mia attenzione e preoccupazione sono dirette esclusivamente a mia figlia e questo è tutto ciò a cui penserò al momento. Apprezzo i messaggi di affetto”.

I panni sporchi si lavano in famiglia, certo, ma a livello d’immagine non è stato un colpo indifferente per la famiglia.