“Sono stata trattata come un oggetto, in quel momento ero solo un corpo, un pezzo di carne in mostra“. Sono passati quasi quarant’anni ma Cindy Crawford ricorda ogni dettaglio di quei momenti che hanno lasciato in lei un segno indelebile. Per questo ora, con la consapevolezza dei suoi 57anni, ha deciso di togliersi il sassolino dalla scarpa e rendere pubbliche le discriminazioni e le difficoltà vissute quando era solo una ragazzina. Lo fa lasciandosi andare ad un duro sfogo – non solo nei confronti di Oprah Winfrey ma dell’intero sistema della Moda – nel corso della lunga intervista per The Super Models, la nuova docuserie prodotta da Apple Tv che la vede protagonista assieme a Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington; e che ripercorre – tra luci e ombre – la loro carriera di top model icone degli anni ’90.

I fatti, racconta Cindy, sono avvenuti quando la celebre conduttrice americana la invitò per la prima volta a partecipare ad una puntata del suo celebre show: era il 1986 e lei, Cindy, aveva solo vent’anni ed era ancora agli albori. L’Oprah Winfrey Show rappresentava un’occasione da non perdere. Era la sua prima apparizione in televisione e si presentò in studio accompagnata dal suo agente dell’epoca, John Casablancas dell’Elite Modeling Agency. Il montaggio della docuserie mostra il filmato originale di quanto accadde in onda, in cui si vede Oprah accogliere Cindy con queste parole: “Hai sempre avuto questo corpo? Alzati un momento, questo sì che è un corpo! Ora questo è proprio ciò che io chiamo CORPO!”. Al che lei si alzò timidamente e fece un giro su sé stessa davanti alle telecamere.

Riflettendo sulla scena in the Super Models, Crawford spiega: “Ero come un oggetto, dovevo solo mostrarmi e non proferire parola. Era il mio agente a rispondere al posto mio alle domande. A guardare il momento con gli occhi di oggi, il significato delle parole di Oprah era sostanzialmente: ‘Alzati e fammi vedere il tuo corpo. Dimostrami che sei degna di essere qui”. “In quel momento non me ne sono resa conto, ma poi mi sono detta: “Diamine, non va per niente bene…soprattutto da Oprah!'”. Tanto più, sottolinea ancora, che in non le fu concesso mai di parlare né tantomeno raccontarsi: “Mi sarebbe piaciuto parlare delle mie difficoltà. Avevo vent’anni, lavoravo a ritmi serrati. Svenivo più volte, specialmente prima del pranzo”. L’Independent ha contattato i rappresentanti di Winfrey per un commento ma non ha ricevuto riscontri. The Super Models è ora in streaming su Apple TV+.