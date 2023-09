Pene più severe per chi guida in stato di ebrezza e per chi non presta soccorso anche per incidenti a bordo di imbarcazioni. Con 268 voti a favore e uno solo contrario la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge che introduce il reato di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche. La nuova norma applica la stessa logica degli incidenti su strada a quelli navali, modificando in “Omicidio stradale e nautico” il nome dell’articolo 589 bis del codice penale che punisce con la reclusione da due a sette anni chi, violando le norme della navigazione, provoca con colpa la morte di un soggetto.