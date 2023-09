Rapina la storica pasticceria Sorarù di piazzetta Palladio, in pieno centro a Vicenza, a due passi dalla Basilica Palladiana. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Il Giornale di Vicenza, nella mattinata di martedì 19 settembre il proprietario Sergio Sorarù è arrivato in bottega, tra le 4.45 e le 5, trovando nel negozio due individui. Ubriachi e in cerca di soldi e cibo, i due sarebbero entrati da una porta esterna nel laboratorio del locale, che si trova in un piano interrato, iniziando a consumare bevande e alimenti. Quando è arrivato nel negozio, il titolare è stato attirato dai rumori che arrivavano da quella stanza e ha scoperto i due individui mentre cercavano di riempire un borsone.

A quel punto i due ubriachi hanno aggredito il pasticcere, facendolo cadere a terra, colpendolo con calci e pugni, sbattendogli ripetutamente la testa contro il muro e morsicandogli l’avambraccio. Prima di fuggire, i due lo hanno pure rapinato di un borsello. Il proprietario è stato in seguito ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, con ferite guaribili in circa cinque giorni. Le indagini sul caso sono affidate alla Questura di Vicenza: gli inquirenti stanno sentendo numerosi testimoni e stanno visionando le riprese delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili.