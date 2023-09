È stata un’impresa. Dopo un anno di digiuno finalmente una vittoria della Ferrari. Carlos Sainz ha vinto il Gp di Singapore di Formula 1 al termine di una gara tiratissima, con i primi tre piloti arrivati insieme sotto la bandiera a scacchi. Il pilota della Ferrari ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton, in clamorosa rimonta negli ultimi giri insieme al compagno di squadra George Russell, finito contro le barriere proprio nell’ultimo giro. Quarta piazza per l’altra rossa di Charles Leclerc. Per la Ferrari si tratta della prima vittoria in stagione, che pone fine alla striscia di vittorie della Red Bull finora imbattuta nel 2023.

Lo spagnolo ha condotto una grandissima gara soffrendo sul circuito cittadino di Marina Bay. Il ferrarista, partito dalla pole, ha risposto a tutti gli attacchi degli avversari e nel finale si è ritrovato con le gomme quasi finite con dietro un trenino composto dalla McLaren di Lando Norris e le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, ma all’ultimo giro un errore di Russel, che finisce contro il muro quando era alle spalle di Norris e sul podio, spalanca le porte al successo del ferrarista che aveva lasciato usare il drs a Norris per tenere a distanza le frecce d’argento. Alla fine Norris e Hamilton chiudono sul podio e quarto arriva l’altra Ferrari di Charles Leclerc che precede la Red Bull di Max Verstappen. La rossa torna a vincere un Gp, come non le capitava dal Gp dell’Austria 2022 con Leclerc, è la prima vittoria del team principal Vasseur. A

“Una sensazione incredibile e un week-end perfetto. Voglio ringraziare ogni membro della scuderia Ferrari per aver fatto uno sforzo incredibile per vincere dopo un inizio difficile. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo alla perfezione, torniamo a casa con un successo e credo che tutta l’Italia possa essere orgogliosa” le prime parole di Sainz. “Strategia perfetta? Dovevamo cercare di gestire il degrado delle gomme, poi la safety car ci ha fatto fermare prima e ed ho dovuto tenere dietro tutti ma alla fine ce l’abbiamo fatta, è la sensazione più bella”. Sainz è riuscito a tenere alle spalle avversari più veloci. Al termine delle prove del sabato la Mercedes aveva mostrato un passo gara più competitivo ed oggi ha sfruttato un treno di gomme medie risparmiato nella rincorsa alla pole position. Nonostante questo, con una tattica basata su un solo cambio gomme, la Ferrari è riuscita a tagliare il traguardo davanti a Norris e Hamilton.