La Formula 1 arriva in Giappone per il Gp sul circuito di Suzuka dopo la sorpresa di Singapore: per la prima volta in questo Mondiale 2023 non ha vinto la Red Bull. A interrompere il dominio di Max Verstappen è stata la Ferrari di Carlos Sainz, che con questa vittoria ha ritrovato improvvisamente entusiasmo in vista del finale di stagione. L’obiettivo è il secondo posto nella classifica costruttori. Ma ora tutti si chiedono se le difficoltà della Red Bull a Singapore siano state un caso, un imprevisto dovuto alle peculiarità del circuito cittadino, oppure siano la spia di un rimescolamento dei valori dovuto alle due nuove direttive introdotte dalla Fia: le limitazioni alla flessibilità di ali, flap, fondo, diffusore e altre componenti, ma anche i controlli più accurati sull’altezza da terra delle macchine. Sarà il Giappone a stabilire se questi cambiamenti hanno davvero messo in crisi Verstappen e il suo team.

Calendario e orari tv

Per gli appassionati italiani di Formula 1 la sveglia va puntata molto presto per seguire in diretta qualifiche e gran premio. Come al solito copertura totale da parte di Sky e in streaming su Now: venerdì le prove libere, sabato alle ore 8 le qualifiche e domenica alle 7 il via alla gara. Per chi vuole seguire il weekend del Giappone in chiaro, invece, qualifiche e gran premio saranno disponibili solo in differita su Tv8.

Venerdì 22 settembre

Ore 4.30: prove libere 1

Ore 8: prove libere 2

Sabato 23 settembre

Ore 4.30: prove libere 3

Ore 8: qualifiche (in differita alle 15.30 su Tv8)

Domenica 24 settembre

Ore 7: gara (in differita alle 16.30 su TV8)