Per la prima volta quest’anno le Ferrari potrebbero avere l’occasione di vincere una gara. Carlos Sainz ha conquistato la pole position del Gp di Singapore e Charles Leclerc la terza posizione, in mezzo George Russel. Questo anche perché si deve registrare a sorpresa l’uscita di entrambe le Red Bull, assolute dominatrici di questa stagione, nel Q2: Max Verstappen è stato eliminato per appena sette millesimi e sarà costretto a partire dall’undicesima posizione, out anche Sergio Perez, che scatterà dalla tredicesima casella. Sainz con la Ferrari ha realizzato il miglior tempo in 1’31″439. Per lo spagnolo si tratta della seconda pole consecutiva dopo quella di Monza. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris, quinto Lewis Hamilton con l’altra Mercedes. Bene anche la Haas, che piazza Kevin Magnussen in sesta casella e Nico Hulkenberg in nona casella.

Era dal 2018 che non si vedeva una Red bull lottare per la pole tra i primi 10. Mentre Perez era stato protagonista in passato di qualifiche deludenti, questa volta è stato il super campione Verstappen, apparso nervoso e incline all’errore, a rimanere clamorosamente fuori dalla Q3. Per gli esperti il Cavallino ha la concreta possibilità di vincere una gara, vista la distanza delle Red bull. Bisognerà farei conti con la Mercedes di Russel, che ha conservato un set di gomme medie in più. La macchina tedesca comunque potrebbe essere più veloce in gara rispetto alle Ferrari e riproporsi come non accadeva da tempo un duello tra le rosse e le frecce d’argento.

“L’obiettivo è cercare di ottenere la vittoria, io darò tutto come fatto a Monza. Spero che sia sufficiente – dice Sainz -. Come a Monza sono partito subito di slancio fin dalle libere uno, ho avuto tanta fiducia in tutte le sessioni. Nel Q3 mi sono concentrato sul non commettere un errore nel giro decisivo, è stata una sessione confusa per tutti però noi siamo rimasti concentrati e alla fine abbiamo fatto la pole”. In vista della gara “il passo gara è un po’ un punto interrogativo, la Mercedes è un po’ più veloce di noi il giorno della gara e avrà una strategia diversa. Noi dovremo tenerli d’occhio, voglio fare un buon primo stint sulle gomme dure, penso che l’obiettivo possa essere la vittoria”.

Per Leclerc “è estremamente difficile fare un giro pulito qui, è sempre un equilibrio tra il primo e l’ultimo settore. Eravamo tutti molto vicini, anche la Mercedes era molto forte quest’oggi. È stata una qualifica interessante, mi è mancato purtroppo qualcosina per guadagnare un paio di posizioni. Anche oggi Carlos ha fatto un gran lavoro, vedremo cosa riusciremo a fare domani. Domani ci sarà una sfida fisica e di grande spessore, fa tanto caldo e c’è tanta umidità – ha aggiunto il pilota della Ferrari – Non ci aspettavamo di essere così competitivi su questa pista, è un buon segnale per il futuro“.

“Abbiamo cercato di cambiare diverse cose sulla macchina pensando di migliorarla, invece l’abbiamo peggiorata ulteriormente, l’ha resa inguidabile. Non riuscivo a frenare e a sentire la macchina, continuava a scivolare – ha detto Max Verstappen ai microfoni di Sky Sport – Se rischio la penalità per l’impeding nel Q1? Può succedere ma dopo la prestazione di oggi non conta niente”,.