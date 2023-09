“Il vero strumento per attuare il blocco navale è avere Matteo Salvini come ministro dell’interno”. La nostalgia per il leader leghista al Viminale è quasi unanime sul pratone di Pontida, dove domenica 17 settembre si sono ritrovati migliaia di militanti del Carroccio per il tradizionale raduno leghista. A quasi un anno dall’insediamento del governo e in piena emergenza migranti a Lampedusa, sono tanti quelli che criticano la gestione degli arrivi da parte di Meloni: “Salvini ha fatto meglio e farebbe ancora meglio”. Sul pratone c’è chi ammette che quella del blocco navale era solo una promessa elettorale. E persino chi suggerisce una proposta alternativa: “Cedere Lampedusa all’Africa perché trasferire gli abitanti dell’isola sulla Sicilia costerebbe meno che un anno di gestione della migrazione”.