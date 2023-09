Hugh Jackman (il mutante Wolverine della saga di X-Men) e sua moglie Deborra-Lee Furness hanno deciso di porre fine amichevolmente al loro matrimonio. La coppia afferma in una dichiarazione condivisa rilasciata a People: “Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi 3 decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale”. “La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità. Intraprendiamo questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza. Apprezziamo molto la vostra comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia affronta questa transizione in tutte le nostre vite”. La coppia australiana, che ha due figli, Oscar, 23 anni, e Ava, 18, era sposata da 27 anni. Dopo essersi incontrati nel 1995 sul set della serie televisiva australiana Corelli, i due si sono innamorati velocemente tanto da sposarsi meno di un anno dopo.