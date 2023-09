A poco meno di due anni dal licenziamento per contestate “criticità nella gestione del reparto”, l’ex primario dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Trento, Saverio Tateo, ha ottenuto di vedersi riconoscere l’illegittimità del provvedimento deciso dall’azienda sanitaria dopo la scomparsa della ginecologa Sara Pedri. La 32enne dottoressa sparì nel nulla dopo essere stata trasferita dall’ospedale di Trento a quello di Cles, da cui si era dimessa 24 ore prima della scomparsa avvenuta il 4 marzo 2021. Per la famiglia la donna sarebbe stata vittima di mobbing e vessazioni.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Trento ha reintegrato il professionista e condannato l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) al pagamento delle mancate retribuzioni degli ultimi due anni. A Tateo erano state ascritte complessivamente 17 contestazioni disciplinari, relative perlopiù a presunti atteggiamenti vessatori nei confronti dei collaboratori e del personale di sala. Nell’ambito del procedimento, come riporta l’Ansa, sono stati sentiti circa una ventina di testimoni tra medici, infermieri, personale di sala, amministrativi e vertici dell’azienda sanitaria.

A quanto riportato dall’avvocato Vincenzo Ferrante, legale del professionista, “sono state sgretolate le contestazioni ascritte a Tateo, riportando la vicenda all’accertamento effettivo dei fatti e non alle dichiarazioni riguardanti vaghe volontà di persecuzione. La sentenza ricostruisce l’integrità del dottor Tateo dal punto di vista umano e professionale”, ha quindi commentato l’avvocato, definendo il provvedimento di licenziamento come “una caccia alle streghe”.

Nell’indagine interna era stata coinvolta anche la vice di Tateo, la dottoressa Liliana Mereu, che aveva conservato il posto con una sanzione disciplinare e il trasferimento all’ospedale di Rovereto. Nei confronti di Tateo e di Mereu è in corso anche un procedimento penale per presunti maltrattamenti in ospedale. Il rinvio a giudizio è stato chiesto dalla Procura di Trento lo scorso maggio. L’udienza preliminare è fissata a fine novembre. La procura, durante le indagini, aveva individuato “maltrattamenti ai danni di 14 persone”.