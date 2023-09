Lily ha raccontato la sua storia su TikTok e da lì. la storia è rimbalzata su diversi siti e tabloid. Perché la ragazza ha raccontato di uno choc subito per via del comportamento di quello che pensava essere l’uomo della sua vita e, almeno nella parte iniziale del racconto, molti utenti di sono riconosciuti: “Trovo che guardare il telefono del proprio partner sia sbagliato, una grave invasione della privacy – ha spiegato Lily – ma l’ho fatto perché ho avuto un presentimento, non so come altro definirlo”.

E quello che ha letto ha, in qualche misura, confermato le sue sensazioni: “Ho trovato una chat tra lui e i suoi amici nella quale mi umiliava e mi metteva in imbarazzo. Ha scritto che odiava la nostra vita sessuale e che non mi sopporta quando stiamo insieme in pubblico. Ogni mia insicurezza veniva raccontata e derisa”. Inutile dire che l’atteggiamento riprovevole del fidanzato è stato commentato negativamente da molti utenti.

Lily ha spiegato: “Si beffava delle mie parti intime definendole ‘strane’ e ha raccontato del fatto che io sono pansessuale e ho lavorato con organizzazioni LGBTQ+ con tanto di offese omofobe e sessiste“. La ragazza, sconvolta, ha concluso di non essersi mai trovata di fronte a tanta misoginia. Uno choc per Lily: “Mi sembrava di leggere le parole di un altro uomo, non il mio ragazzo, la persona che ero convinta di conoscere. Pensavo che condividessimo gli stessi valori e lo stesso modo di vedere la vita“. Lily ha subito lasciato il fidanzato: “Ha provato a spiegarsi, ma non sono nemmeno riuscita ad ascoltarlo”. I commenti tutti in accordo con la scelta della ragazza: “Narcisista e manipolatore”, “Spero che tu ti sia resa conto che lasciarlo è stata la cosa migliore”.