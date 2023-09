Una multa dal valore di 2.500 euro per Francesca Pascale, imputata di diffamazione nei confronti dell’attuale ministro e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini. È quanto richiesto dal pm della Procura di Lecco per l’ex compagna di Silvio Berlusconi dopo la querela avanzata dal vicepremier a inizio 2021, che aveva portato in tribunale Pascale. All’epoca dei fatti, come riporta Il Giorno, Pascale aveva condiviso un finto tweet attribuito a Matteo Salvini, aggiungendo poi un proprio commento personale, nel quale meridionali e africani venivano definiti “fannulloni” e “gente senza cultura del lavoro”.