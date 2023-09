È stato arrestato dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo che intorno alle 2 della notte di mercoledì 13 settembre si è presentato nell’atrio condominiale del palazzo in cui viveva la ex moglie con in mano una tanica piena di liquido altamente infiammabile, minacciando di darle fuoco. A finire in manette è un uomo di 45 anni, di Firenze, e la ex compagna, di qualche anno più giovane, rincasando si sarebbe trovata di fronte l’ex marito.

L’uomo, che sempre sulla base di quanto emerso, in passato si era spontaneamente allontanato dall’abitazione nella periferia cittadina a seguito dell’interruzione del rapporto sentimentale con la donna. Lei, una volta visto l’ex marito, è riuscita a raggiungere di corsa la propria auto parcheggiata in strada. Ingranata la marcia si sarebbe data quindi alla fuga.