Stefano De Martino volta pagina? Premesso che capire dove stia la verità quando si parla del ballerino e di Belen Rodriguez sia impresa ardua, ci si limita a osservare i fatti e a prenderli per buoni. Il settimanale Chi ha paparazzato Stefano in compagnia di una ragazza di nome Martina. Si tratta della prima donna al fianco della quale compare da quando si sono rincorse le voci di una nuova rottura con la showgirl argentina.

A quanto pare De Martino e la presunta nuova fiamma hanno cenato in un ristorante milanese appena inaugurato per poi finire la serata a casa di lui, dove avrebbero trascorso la notte. Che sia lei il suo nuovo amore? Martina Trivelli non fa parte del mondo dello spettacolo, viene da Pescara ma vive a Milano. Ha 26 anni e come riporta Fanpage lavora nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist. Su Instagram la si trova con il nick ‘smart15’, e conta ad oggi 11mila follower. Gli scatti del settimanale arrivano a distanza di pochi giorni da quando Belen ha ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni.