Onde elettromagnetiche per mantenere il pene eretto tre ore ogni notte. È la stravagante iniziativa attuata dal signor Bryan Johnson, un quarantacinquenne americano che sta cercando da tempo di rallentare il suo ritmo biologico e avere un corpo in forma come quello di un ragazzo. Johnson, di mestiere dirigente di una grande azienda tecnologica, avrebbe già speso due milioni di dollari in due anni per “ringiovanire”. Tra le tante amenità compiute e teso verso questo obiettivo ci sarebbero e inutili trasfusioni di sangue dal figlio 17enne.

Il novello Faust deve però avere registrato la graduale perdita delle sempiterne erezioni notturne. E visto che gli uomini sotto i quarant’anni ne possono avere fino a cinque a notte della durata di 20-30 minuti ecco che Johnson ha pensato bene di combattere senza pietà questo declino erettile. La soluzione? Una terapia a onde d’urto sul pene per stimolarne il flusso sanguigno. L’idea, ha spiegato l’uomo su Youtube, gli è venuta per caso dopo aver utilizzato una macchina di stimolazione elettromagnetica ad alta frequenza per rafforzare i muscoli del pavimento pelvico e ridurre le visite notturne al bagno. Nella già ardimentosa sperimentazione aveva infatti scoperto che non solo era riuscito ad alzarsi una sola volta a notte per fare la pipì, ma che là sotto tra le lenzuola il cobra Bryan era tornato a vivere improvvisamente.

Gioia e gaudio ora la camera da letto di Johnson è tutta un’onda elettromagnetica a bassa intensità. Peraltro l’uso di onde elettromagnetiche si usa già per polverizzare i calcoli renali, quindi perché non tentare? Johnson ci dà dunque dentro con sei trattamenti tre volte a settimana. Il risultato per ora non è così eclatante – 2 ore e 12 minuti di media a notte – ma non lontanissimo c’è l’obiettivo dei 3 minuti. I medici spiegano che i rischi si corrono eccome, dagli ematomi alle infezioni, dalle erezioni dolorose a sanguinamenti e sangue nelle urine. Eppure nell’epopea del ringiovanimento a tutti i costi Johnson non ha la benché intenzione di fermarsi.