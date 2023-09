Anche nel tennis è tempo di tornare ad indossare la maglia della nazionale. Il primo passo per provare a riportare un trofeo che in Italia manca da ben 47 anni. Tra il 13 e il 17 settembre Bologna diventa la capitale italiana della racchetta, con gli azzurri di Filippo Volandri impegnati nella fase a gironi della Coppa Davis 2023, insieme a Canada, Cile e Svezia. In palio c’è la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che si terrà a Malaga in novembre.

Un sorteggio che sulla carta non pare essere particolarmente proibitivo per gli azzurri. Il Canada è campione in carica ma non avrà il suo giocatore più rappresentativo, Felix Auger-Aliassime, mentre su Denis Shapovalov i punti interrogativi non mancano, legati principalmente all’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal circuito dopo Wimbledon. La Svezia non è in un periodo prospero della sua storia. I tempi dei Borg, dei Wilander e degli Edberg sono molto lontani. In più gli scandinavi hanno perso anche il loro unico prospetto interessante, quel Mikael Ymer che dopo la squalifica per la vicenda “doping” ha deciso di ritirarsi dall’agonismo. Infine c’è il Cile, formazione insidiosa ma alla portata. Particolare attenzione andrà riposta su Nicolas Jarry e Cristian Garin, che possono mettere molto in difficoltà gli azzurri su una superficie che si preannuncia particolarmente lenta.

I veri problemi l’Italia li ha più in casa che fuori, tra infortuni e polemiche varie. Volandri infatti ha dovuto incassare i forfait di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il primo per il problema alla caviglia rimediato durante gli ultimi US Open (la speranza è di riaverlo per le eventuali finali di novembre), mentre il secondo ha deciso di non rispondere alla convocazione dopo le fatiche estive. Una scelta che ha sollevato molte critiche, in particolare da Nicola Pietrangeli, il quale è arrivato anche a invocare una “squalifica per chi rifiuta la nazionale”. E poi c’è stato il caso Fognini. L’esclusione dell’ex top 10 del mondo ha creato moltissime tensioni. Nel doppio quindi Volandri si affida alla coppia formata da Bolelli e Vavassori (anche se su quest’ultimo c’è qualche dubbio per dei problemi fisici).

Di conseguenza tutto sarà nuovamente sulle spalle di Lorenzo Musetti, proprio come era successo nelle fasi finali di un anno fa. Il 21enne carrarino è chiamato a recitare i panni del numero 1 e tutti si aspettano una sua reazione d’orgoglio dopo la delusione degli US Open, eliminato al primo turno dal modesto francese Droguet. Insieme a lui ci sono Lorenzo Sonego e soprattutto Matteo Arnaldi, che da debuttante arriva a questo evento nel momento migliore della carriera, dopo gli ottavi di finale a New York e con il suo primo ingresso nella top 50 del ranking.

Ma come è strutturata questa fase di Coppa Davis? Partecipano 16 nazioni, che sono arrivate a questo snodo compiendo percorsi molti diversi. Cile, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Corea del Sud, Olanda, Serbia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti hanno superato le qualificazioni, Australia e Canada sono state inserite rispettivamente in qualità di finalista e campione dell’edizione 2022, mentre Spagna e Italia hanno beneficiano di due wild card per evitare il turno di qualificazione disputato nel marzo scorso. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano alla fase finale, in programma dal 21 al 26 novembre a Malaga, con un tabellone ad eliminazione diretta a otto squadre. La formula prevede per ogni incontro la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei tre set. Il Gruppo A è quello degli azzurri. Gli altri raggruppamenti invece vedranno contrapposti Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera (Gruppo B); Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Corea del Sud (Gruppo C); Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia (Gruppo D). I match si giocheranno, oltre che a Bologna, rispettivamente a Manchester, Valencia e Spalato.

Dove vedere le partite in tv

I match degli azzurri si potranno seguire in tv su Rai2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (differita su SuperTennis), mentre gli altri incontri del girone dell’Italia saranno visibili su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. I match del girone dell’Italia saranno disponibili in streaming anche su Rai Play, Sky Go e Now, tutti gli altri incontri su SuperTenniX.

Programma partite dell’Italia

Mercoledì 13 settembre (15.00): Canada – Italia (Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis);

Venerdì 15 settembre (15.00): Italia – Cile (Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis);

Domenica 17 settembre (15.00): Italia – Svezia (Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis).