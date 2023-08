Finisce al primo turno l’avventura agli Us Open di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, 18esima testa di serie del tabellone, si fa sorprendere dal francese Titouan Droguet, 22enne numero 171 al mondo ancora sconosciuto al grande pubblico che arrivava dalle qualificazioni. Musetti, dopo un brutto primo set perso 6-3, sembra aver rimesso a posto le cose con un 6-0, 7-6 che lo aveva riportato in vantaggio nel conto dei set. Invece nella tarda serata italiana è arrivato il crollo: Droguet ha rimontato con un 6-3, 6-2, vincendo un match lungo 3 ore 44 minuti. Per Musetti è un brutto colpo: il numero 2 italiano dopo essere entrato in top 20 sperava di continuare la sua scalata. La sua crescita, tra erba e cemento, è balzata all’attenzione di tutti e su di lui c’era grande curiosità. Ma dopo i 2 titoli vinti nella scorsa stagione, quest’anno il 21enne di Carrara è ancora a secco di trofei.

Il tabellone degli Us Open offriva a Musetti la chance di farsi spazio almeno fino agli ottavi e guadagnare punti decisivi. Ora al contrario rischia di perdere qualche posizione in classifica. Erano preventivabili invece le sconfitte di Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Il primo, numero 109 delle classifiche mondiali, si è arreso in tre set a Roman Safiullin. Il russo, 60esimo giocatore al mondo, si è imposto con un netto 6-4, 6-2, 6-0. Travaglia, proveniente dalle qualificazioni, ha perso in quattro set contro Tommy Paul. L’americano, 14esima testa di serie del tabellone, ha faticato più del previsto ad avere la meglio sull’azzurro: 6-2, 6-3, 4-6, 6-1 in due ore e mezza di gioco.