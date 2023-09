Marc Marquez è sempre più vicino a un clamoroso addio alla Honda. L’otto volte campione del mondo questa mattina a Misano ha provato la nuova mota messa a disposizione dalla casa giapponese, il prototipo che dovrebbe portare a una svolta nel 2024. Al termine dei test, però, Marquez si è presentato ai microfoni di Sky Sport e si è sfogato, esprimendo tutta la sua delusione: “La nuova moto è diversa da quella di quest’anno, soprattutto nella posizione in sella, ma i problemi sono gli stessi. Ora mi riposerò e a breve prenderò la mia decisione”. Quale decisione? “Ho tre possibilità per il 2024, in Giappone saprete”.

Nel weekend di fine settembre, quando la MotoGp correrà a Motegi, Marquez svelerà quindi la sua decisione sul futuro. Le tre possibilità di cui parlano dovrebbero essere: rimanere in Honda, passare alla Ducati oppure fermarsi per una stagione. Dopo queste dichiarazioni, però, la strada che porta alla Ducati pare quella che sta prendendo forma nella testa dello spagnolo. Già prima del Gp di Misano, Sky Sport ha rivelato che Marquez è in trattativa per finire in sella alla Desmosedici del team Gresini. Il trentenne pilota spagnolo, che si libererebbe da Honda (con cui ha il contratto firmato anche per il prossimo anno) senza dover pagare alcuna penale, potrebbe così raggiungere il fratello Alex. Quella casella attualmente è occupata da Fabio Di Giannantonio, che però non sta vivendo una grande stagione. Tony Arbolino, Johann Zarco e Franco Morbidelli, papabili sostituti, hanno già scelto altre strade.