“Oggi qualunque forza progressista deve prima di tutto difendere la Costituzione, tutto il resto viene dopo”. Lo ha detto il senatore M5s, Roberto Scarpinato, concludendo il suo intervento alla Festa del Fatto Quotidiano alla Casa del Jazz di Roma (SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EVENTO),dove è stato intervistato da Marco Lillo e Antonio Massari. Parole, quelle dell’ex pm sulla riforma della Costituzionale, che hanno raccolto lo standing ovation del pubblico . “Abbiamo le premesse di una destra che ha sempre odia la Costituzione, che non ha mai accettato la divisione dei poteri, che ha sempre sognato la Repubblica presidenziale e che è sempre stata contraria al principio dell’uguaglianza. Oggi la lotta per la democrazia è strettamente legata alla lotta per la difesa della Costituzione. Fino a quando questa Costituzione sarà in vita potranno sfigurare le pareti e la facciata, ma resteranno i muri portanti e sapremo sempre da dove cominciare. Se toccano questa costituzione è finita”