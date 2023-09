“Chiedo scusa per quanto fatto alla signora anziana, non volevo fare del male a nessuno”. Sono le parole, pronunciate nel corso dell’udienza nel tribunale di Roma, da Arshdeep Singh, l’uomo che l’08 settembre nel quartiere Quarticciolo di Roma dopo aver tentato di scippare un’anziana signora 90enne è stato brutalmente linciato e aggredito con calci e pugni da un gruppo di persone. Il video dell’aggressione nei suoi confronti, finita fortunatamente senza un tragico epilogo e solo con lievi ferite per la vittima, è diventato virale e ha scatenato diverse reazioni sui social, rendendo però più semplice il lavoro di identificazione degli aggressori da parte delle forze dell’ordine che, secondo le indiscrezioni, sono tutti abitanti della zona con dei precedenti alle spalle. Una volta accorsi sul posto, i carabinieri hanno arrestato Singh per rapina e lo hanno condotto in ospedale per dei controlli ma, come riporta Il Corriere della Sera, l’uomo è già libero e a suo carico al momento pende solo la misura del divieto di dimora nel comune di Roma in attesa del processo. In base a quanto si apprende, Singh, che è cittadino indiano e parla solo inglese, è arrivato in Italia circa 9 mesi fa e non ha un impiego ed è senza fissa dimora. In un’intervista ha manifestato la sua intenzione di denunciare gli autori del pestaggio nei suoi confronti.