Piscina sporca e bambini non graditi. Queste le accuse di una donna, mamma di due bambini, nei confronti di un ristorante (“Villa Alta”) a Grottaferrata (Città Metropolitana di Roma Capitale). E il proprietario non ha certo esitato a replicare alla signora. I fatti. Lo scorso 4 settembre la signora Emanuela ha lasciato una pessima recensione del locale, a seguito di una esperienza che – a suo dire – sconsiglierebbe vivamente. “Oltre ad evidenti problemi di manutenzione e igiene (la piscina ha grandi chiazze verdi) il servizio è ai limiti della maleducazione”, ha esordito. Quindi ha aggiunto: “I bambini non sono graditi e il proprietario è molto maleducato. Sconsiglio se si vuole trascorrere una giornata rilassante fuoriporta”. Insomma, un incubo.

Il proprietario ha deciso di replicare così: “Signora Emanuela P. Devo constatare che oltre ad essere una persona maleducata e arrogante, non brilla nemmeno di capacità decisionali”, ha tuonato. “Se ha visto la piscina così sporca, perché non ha alzato i tacchi ed è andata via? Invece è voluta rimanere con tutta l’acqua sporca rovinando la giornata agli altri clienti ed a tutto lo staff con i suoi bambini maleducati”, si legge ancora sul sito Tripadvisor. Ma non è finita qui. Lo stesso titolare del locale è poi tornato sulla vicenda, parlandone in un post Facebook risalente alla tarda serata del 4 settembre: “Domenica è stato chiesto ad una signora venuta in piscina di rispettare prima di tutti gli altri clienti ed in secondo il regolamento della piscina. I bambini correvano e urlavano“.

“Alla richiesta di calmare i bambini, la signora ha risposto: io pago e loro sono bambini che si devono divertire, possono fare quello che vogliono – si legge ancora nel post Facebook di Villa alta -. Fatto presente che non era comportamento appropriato e che, se avesse voluto continuare ad usufruire della piscina, doveva rispettare il regolamento, abbiamo provveduto a rimborsare completamente quanto pagato. Ora si stanno divertendo sui vari portali di recensioni. La signora ha anche dichiarato che avrebbe speso 2 ore del suo tempo al giorno per far in modo di farci fallire! Nella nostra struttura i bambini sono ben accetti, ma non tolleriamo la maleducazione e la mancanza di rispetto. Preferiamo la qualità alla quantità”.

Infine ha concluso con una mossa inaspettata: “La signora Emanuela P. non è riuscita nel suo intento, e per ringraziarvi, ho creato una promozione a voi riservata: brinderemo insieme con un prosecco offerto, ed uno sconto finale del 10%. Avrete la possibilità di visitare la struttura e constatare di persona il nostro servizio. Vi aspetto!”. Nei giorni successivi, tornando sull’argomento, il proprietario ha postato una foto della piscina, illuminata di blu, circondata da alberi e piante e ha scritto, con ironia: “Abbiamo trovato le macchie verdi”.

GLI ALTRI COMMENTI DEL WEB: CHI DIFENDE IL PROPRIETARIO E CHI NO

Come ha reagito il web? “Siamo abituali frequentatori della piscina di Villa Alta, posto bello, molto pulito, gestito benissimo e molto rilassante proprio perché certi atteggiamenti non vengono – grazie al cielo – tollerati, nel rispetto di tutti coloro che, per dirla con la signora in questione, hanno pagato e dunque hanno tutti i diritti di godersi qualche ora di relax. Purtroppo ormai la maleducazione è assurta a norma di comportamento”, ha scritto la signora Paola. Chiara invece: “La signora non si è resa conto che invece questo episodio andrà solo che a vostro favore. Se dovessi capitare in zona verrò sicuramente a provare il vostro ristorante!”.

E ancora, supportando l’attività, ecco altri commenti in favore del ristorante: “Ho letto l’altro post, dove avete anticipato le politiche per la prossima stagione estiva: chapeau per come avete trasformato una seccatura in opportunità”, “Vorrei ringraziare Emanuela P. per avermi dato modo di conoscere questo posto fighissimo. Passerò sicuramente a trovarvi. Grazie mitica!”. Ma non tutti sono d’accordo. “La situazione vi è sfuggita di mano. Dall’essere dalla parte della ragione, state passando per quelli che offendono più di tutti. Se può tornarvi utile la mia opinione, avete esagerato voi in primis buttandola troppo sullo scherno, forse avreste potuto chiuderla con maggiore eleganza. E poi molti tra chi vi sta sostenendo sta facendo ancor peggio arrivando al volgare. Questo anche a dimostrazione che ci sono maleducati sia tra chi vi attacca, come la signora, sia tra chi vi stima.. la clientela è sempre molto variegata”, ha scritto un’altra signora. Il proprietario le ha risposto, assicurando che provvederà a cancellare i commenti ritenuti offensivi.