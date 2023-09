Luisa Corna si sposa. Domani, 9 settembre, sarà il grande giorno: dopo nove anni (vedi, a volte, le coincidenze) di fidanzamento, convolerà a nozze con Stefano Giovino, tenente colonnello alla guida del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno. 57 anni lei, 42 lui, la differenza d’età non è mai stata un problema per loro anzi, Luisa ha accolto a braccia aperte anche i due figli di 13 e 15 anni che il compagno ha avuto da una precedente relazione e ora sono diventati una famiglia allargata. “Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza di questi due bambini che ho avuto il piacere di vedere crescere ha aiutato a cementare la relazione. Hanno la loro mamma, s’intende, ma è stato bello per me poter diventare una figura di riferimento”, racconta in un’intervista al Corriere della Sera.

“Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto – spiega -: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano”. La cantante e il carabiniere si sono conosciuti infatti durante un evento per i 100 anni della Croce Rossa organizzato nel Santuario della Madonna di Lourdes a Palazzolo sull’Oglio, la cittadina dove domani si sposeranno. Fu un colpo di fulmine: pochi mesi dopo vivevano già insieme.

Le nozze tra loro erano in programma per il 26 luglio del 2020 in Franciacorta, poi però il Covid ha cambiato i piani: “Avevo perso dei parenti per il virus. Così abbiamo disdetto e non ci abbiamo più pensato”. Almeno fino ad ora: “Abbiamo organizzato tutto all’ultimo. Una data casuale, scelta semplicemente perché c’era posto in chiesa. Abbiamo fatto di corsa, le partecipazioni mandate all’ultimo. Alcuni miei amici non riusciranno a venire perché avevano già programmato un concerto, come Fausto Leali, Annalisa Minetti”.

Chi l’accompagnerà all’altare? “Mia madre, Pierina. E sarò in abito bianco. Tradizionale”. “Non tantissimi” gli invitati: “Eravamo talmente in ritardo! Meno di cento”, spiega infine Luisa Corna. Non resta quindi che attendere le immagini delle nozze e fare i nostri migliori auguri agli sposi.