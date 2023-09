Una coppia con due figli può risparmiare fino a 3.455 euro all’anno, rispetto a quanto spende mediamente (8.548 euro), acquistando i prodotti in assoluto più economici in vendita nei discount. È quanto emerge dall’indagine annuale di Altroconsumo sui supermercati più vantaggiosi nel nostro Paese, che “quest’anno più che mai arriva in soccorso del portafoglio degli italiani, aiutandoli a individuare le insegne risultate più convenienti”, si legge in una nota dell’organizzazione. Secondo i dati – elaborati su un campione di quasi 1,6 milioni di prezzi di tutti i prodotti presenti a scaffale in 125 categorie di prodotti alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona e alimenti per animali – in testa alle classifiche del risparmio, per la prima volta, c’è In’s Mercato.

Due le categorie prese in esame: iper e supermercati e discount. Se gli ultimi restano ancora più vantaggiosi – nonostante una fortissima inflazione, che ha portato a un aumento medio del 15% circa contro il 5,2% dello scorso anno –, la concorrenza di iper e supermercati è affidata ai lanci di etichette di prodotti di primo prezzo, con Esselunga Superstore che la fa da padrona. L’analisi di Altroconsumo ha valutato la convenienza delle insegne a seconda della tipologia di spesa, considerando le catene nazionali presenti in almeno cinque regioni italiane e stilando quattro diverse classifiche: una per la spesa mista, una per la spesa con i prodotti più economici sullo scaffale, una con i prodotti a marchio commerciale (private label) e una con i prodotti di marca. In cima alla graduatoria per la spesa mista, Famila Superstore e Conad spiccano come iper e supermercati più economici mentre, per quanto riguarda i discount, i più convenienti sono In’s Mercato, Lidl ed Eurospin.

Ai primi otto posti nella classifica della spesa con il maggior risparmio, solo discount. In vetta, appunto, In’s Mercato, seguito a un solo punto di distanza da Aldi, Dpiù, Eurospin e Prix Quality. Prima tra le catene di supermercati, al nono posto, Esselunga Superstore, seppur con prezzi mediamente più alti del 12% rispetto a quelli del discount in testa.

Molti italiani non vogliono privarsi, però, dei prodotti di marca. Se a tavola si punta sempre alla massima qualità, stando ad Altroconsumo, le catene più convenienti sono, a pari merito, Esselunga Superstore e Famila Superstore. Poi Ipercoop, Pam e Spazio Conad. Per i prodotti a marchio commerciale, invece, l’insegna più vantaggiosa risulta essere Spazio Conad, seguita da Ipercoop.

L’analisi dei prezzi per città ha incoronato Vicenza come la città dove, scegliendo il supermercato con la possibilità di spesa minima più bassa, si può risparmiare di più in assoluto. Seguono a ruota Cremona, Mantova, Bologna, Bergamo, Roma e Reggio Emilia. Fanalini di coda, invece, Sassari e Palermo. Infine, l’indagine ha messo in evidenza un’oscillazione di prezzo che può giungere quasi al 200% per alcuni prodotti di marca presenti in diversi punti vendita nella medesima città. Uno stesso prodotto, dunque, può arrivare a costare il triplo a seconda di dove lo si compra.