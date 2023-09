Si lancia dalle Tofane e muore dopo un volo di 200 metri: è questa la fine di Francis Jay Driscoll, basejumper australiano di 38 anni. L’incidente è avvenuto il 6 settembre alle 10.15 circa. Francis era in vacanza con amici; con loro condivideva la passione per gli sport estremi. Come riporta il Corriere, la centrale del 118 ha ricevuto nella mattinata di mercoledì una richiesta di soccorso per una persona precipitata all’arrivo del secondo troncone della Freccia del Cielo, la funivia da Cortina alla Tofana, a quota 2.470 metri, Giunto nei pressi del punto indicato, l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il corpo senza vita del basejumper. Sui social Driscoll era solito condividere video delle proprie imprese: voli e lanci non solo dalle montagne, ma anche da palazzi.

