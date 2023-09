È accusato di avere piazzato un finto ordigno in una base militare e di aver violato l’Official Secrets Act britannico, per aver ricercato delle informazioni sul personale delle forze armate a fini terroristici. Il soldato Daniel Abed Khalife, in attesa di giudizio per le accuse legate al terrorismo, è evaso dalla prigione di Wandsworth nel sud-ovest di Londra.

Il 21enne soldato britannico ha sempre negato le accuse a suo carico. La notizia della sua evasione è stata resa nota dalla polizia anti-terrorismo. “Abbiamo una squadra di agenti che sta svolgendo indagini approfondite e urgenti per localizzare e arrestare Khalife il più rapidamente possibile”, ha dichiarato il comandante Dominic Murphy, capo del comando antiterrorismo della Metropolitan Police. Murphy ha aggiunto che non ci sono informazioni che suggeriscano che Khalife rappresenti una minaccia pubblica ma ha esortato chiunque possa vederlo a non avvicinarsi a lui.

We are urgently appealing to trace Daniel Khalife, who escaped from Wandsworth Prison this morning.

He has links to #Kingston – police efforts to trace him are ongoing. He should not be approached.

If you have info on his whereabouts, call 999 quoting CAD 1631/06SEP23 pic.twitter.com/Q7B9uKV9uJ

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 6, 2023