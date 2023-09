Harry allo stadio e Meghan, anche lei invitata, non si presenta. Che cosa sta succedendo? Da diverse settimane circolano voci circa una crisi matrimoniale tra i Duchi di Sussex, e questa assenza della Markle alla partita tra l’Inter Miami di Leo Messi e il Los Angeles Football Club fa tremare i fan della coppia. Grande appassionato di calcio, Harry non ha voluto mancare all’evento insieme a tante altre celebrities come Leonardo Di Caprio, Owen Wilson, Selena Gomez e David Beckham. La consorte, però, pur essendo nella lista dei vip, non si è vista. Pare piuttosto improbabile, però, che si tratti di un indizio di una eventuale crisi, dal momento che solo nelle scorse ore la coppia era insieme e più scatenata che mai tra il pubblico del concerto di Beyoncé al SoFi Stadium di Inglewood di Los Angeles.

The celebrity list for Messi’s match tonight in LA is wild ???? (via @herculezg) pic.twitter.com/cEzHADxLjl — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2023