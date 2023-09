La caduta durante una corsa ha provocato un ‘cambio di look’ certamente indesiderato per il cancelliere tedesco Olaf Scholz che, però, ha deciso di mostrare in pubblico le conseguenze del suo infortunio. Così, su X, ex Twitter, ha pubblicato una sua foto che lo ritrae con una benda nera sull’occhio destro, con segni di graffi rossi sul lato del viso dovuti proprio alla caduta facendo jogging, sport che il politico socialista pratica da anni.

Dopo l’accaduto, il cancelliere ha riportato delle ferite lievi che l’hanno però costretto a cancellare alcuni appuntamenti importanti. “Grazie degli auguri, sembra peggio di quello che è! Ora aspetto di vedere i meme“, ha scritto con ironia sotto la sua foto social. Ed effettivamente, a pochi minuti dalla pubblicazione, sono iniziati a spuntare diversi fotomontaggi: molti lo paragonano a un bucaniere, altri mostrano un pirata dei cartoni animati con una benda sull’occhio che brandisce una sciabola, altri ancora lo mettono al timone di una nave. Allo stesso modo non sono però mancati anche molti messaggi di pronta guarigione. Il portavoce di Scholz, Steffen Hebestreit, ha detto che nonostante la caduta e le circostanze il cancelliere “sta bene, anche se sembra ancora un po’ malconcio”.