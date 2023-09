Una donna è stata fermata la mattina del 4 settembre mentre passeggiava sulla Piazza Rossa di Mosca avvolta nella bandiera blu e gialla dell’Ucraina. Lo ha fatto sapere Ovd-Info, un’Organizzazione non governativa russa per la difesa dei diritti umani, pubblicando su Telegram una fotografia della donna scattata da un passante. Ad avvertire del fermo l’Ong è stata la stessa protagonista della vicenda: identificata come Alena Kozhenikova, è stata immediatamente portata al dipartimento di polizia nel distretto moscovita di Kitay Gorod. Un legale di Ovd-Info ha chiesto di incontrare la detenuta, che è stata in seguito rilasciata. La donna dovrà comunque rispondere dei reati di discredito dell’esercito e di violazione delle regole di organizzazione di un evento pubblico.