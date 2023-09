Memo Remigi ha pochi dubbi sull’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. “È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco. Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”. Parole dette al settimanale Mio e riportate da Fanpage. Remigi parla poi della giornalista Myrta Merlino, che prenderà il posto di D’Urso: “Myrta probabilmente farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”. La ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto un post nel quale è tornata a parlare dell’amarezza per aver dovuto lasciare il programma. Oggi 3 settembre ha pubblicato un tweet dice ai fan di essere pronta a prendere un aereo, nonostante la paura di volare: “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua”.

Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore❤️ pic.twitter.com/pmj2YgPg5g — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) September 3, 2023